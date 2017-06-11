Толиссо пройдет медосмотр в Баварии

Один из лидеров атак французского «Лиона» К. Толиссо сегодня пройдёт медицинское обследование в стане «Баварии» (Мюнхен). Об этом проинформировал ресурс Bild.



По версии немецкого издания, трансфер Корентена будет стоить немецкому чемпиону примерно 40 000 000 евро. В новой команде для француза может быть отведена роль центрального полузащитника. Отметим, что Толиссо известен своей универсальностью: он также может выступать на позиции правого защитника и атакующего хава.



Успешное заключение сделки сделает Толиссо 4-м новичком Ротен этим летом. До этого мюнхенцы смогли согласовать все условия по приобретению Н. Зюле, С. Руды и С. Гнабри.