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Бонавентура может заменить Верратти в ПСЖ

Дата публикации: Вчера, 20:53 | Категория: Новости футбола

Бонавентура может заменить Верратти в ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» занимается поиском достойной замены для М. Верратти, который наверняка уйдёт из своего клуба нынешним летом. Итальянец уже успел сообщить спортдиру «ПСЖ» о своих намерениях перебраться в «Барселону».

Об интересе парижан к Дж. Бонавентуре сообщил французский ресурс L`Equipe. 27-летний Джакомо хоть и отличается по манере игры от Марко, однако универсализм этого игрока может сыграть в пользу сделки. Соглашение между Бонавентурой и «Миланом» актуально до межсезонья 2020-го года.

В сезоне 2016/2017 на счету Бонавентуры 19 отыгранных поединков в Серии А, три забитых мяча и два голевых паса.

Приобретение Верратти — цель испанской «Барселоны» на трансферный период этого лета.

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