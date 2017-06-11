Бонавентура может заменить Верратти в ПСЖ
Дата публикации: Вчера, 20:53 | Категория: Новости футбола
«Пари Сен-Жермен» занимается поиском достойной замены для М. Верратти, который наверняка уйдёт из своего клуба нынешним летом. Итальянец уже успел сообщить спортдиру «ПСЖ» о своих намерениях перебраться в «Барселону».
Об интересе парижан к Дж. Бонавентуре сообщил французский ресурс L`Equipe. 27-летний Джакомо хоть и отличается по манере игры от Марко, однако универсализм этого игрока может сыграть в пользу сделки. Соглашение между Бонавентурой и «Миланом» актуально до межсезонья 2020-го года.
В сезоне 2016/2017 на счету Бонавентуры 19 отыгранных поединков в Серии А, три забитых мяча и два голевых паса.
Приобретение Верратти — цель испанской «Барселоны» на трансферный период этого лета.
Похожие новости:
Ювентус и миланский Интер поборются за Верратти
Хавбек «ПСЖ» итальянец М. Верратти может вскоре сменить клуб, о чём сообщил гигант СМИ Италии Corriere dello Sport. По данным...
Хавбек «ПСЖ» итальянец М. Верратти может вскоре сменить клуб, о чём сообщил гигант СМИ Италии Corriere dello Sport. По данным...
Интер готовит предложение по Верратти
Нерадзурри не оставляют попыток заполучить в свои ряды полузащитника «Пари Сен-Жермен» М. Верратти. Об интересе «Интера» к...
Нерадзурри не оставляют попыток заполучить в свои ряды полузащитника «Пари Сен-Жермен» М. Верратти. Об интересе «Интера» к...
Конте рассматривает Верратти в качестве замены Фабрегасу
Если же Ф. Фабрегас уйдёт из «Челси», состав клуба может пополнить талантливый опорник «Пари Сен-Жермен» М. Верратти. По...
Если же Ф. Фабрегас уйдёт из «Челси», состав клуба может пополнить талантливый опорник «Пари Сен-Жермен» М. Верратти. По...
Интер готов выложить за Верратти 65 млн евро
Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» может вернуться на родину – итальянца М. Верратти готов приобрести...
Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» может вернуться на родину – итальянца М. Верратти готов приобрести...
Верратти может оказаться в рядах Барселоны
Марко Верратти рассказал, что готов покинуть «ПСЖ» ради перехода в «Барсу», если его нынешний клуб решит усилить свой состав...
Марко Верратти рассказал, что готов покинуть «ПСЖ» ради перехода в «Барсу», если его нынешний клуб решит усилить свой состав...