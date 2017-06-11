Бонавентура может заменить Верратти в ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» занимается поиском достойной замены для М. Верратти, который наверняка уйдёт из своего клуба нынешним летом. Итальянец уже успел сообщить спортдиру «ПСЖ» о своих намерениях перебраться в «Барселону».



Об интересе парижан к Дж. Бонавентуре сообщил французский ресурс L`Equipe. 27-летний Джакомо хоть и отличается по манере игры от Марко, однако универсализм этого игрока может сыграть в пользу сделки. Соглашение между Бонавентурой и «Миланом» актуально до межсезонья 2020-го года.



В сезоне 2016/2017 на счету Бонавентуры 19 отыгранных поединков в Серии А, три забитых мяча и два голевых паса.



Приобретение Верратти — цель испанской «Барселоны» на трансферный период этого лета.