Дуглас Коста согласовал контракт с Ювентусом

«Бавария» и «Ювентус» готовы оформить очередную трансферную сделку. На сей раз цель туринцев — 26-летний Д. Коста. По утверждению Sky Sport Italia, бразильский футболист уже договорился с туринским грандом насчёт условий персонального договора.



Заработная плата Дугласа составит примерно 7 000 000 евро в год. Пока что нет информации, на какой приблизительно срок может быть оформлен договор.



Насущная задача «Ювентуса» — достичь договорённостей с «Баварией», которая желает заполучить около 50 000 000 евро за своего футболиста. По версии некоторых СМИ Италии, действующий итальянский чемпион намерен стартовать переговоры с суммы в 40 000 000 евро.