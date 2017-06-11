Дуглас Коста согласовал контракт с Ювентусом
Дата публикации: Вчера, 20:48 | Категория: Новости футбола
«Бавария» и «Ювентус» готовы оформить очередную трансферную сделку. На сей раз цель туринцев — 26-летний Д. Коста. По утверждению Sky Sport Italia, бразильский футболист уже договорился с туринским грандом насчёт условий персонального договора.
Заработная плата Дугласа составит примерно 7 000 000 евро в год. Пока что нет информации, на какой приблизительно срок может быть оформлен договор.
Насущная задача «Ювентуса» — достичь договорённостей с «Баварией», которая желает заполучить около 50 000 000 евро за своего футболиста. По версии некоторых СМИ Италии, действующий итальянский чемпион намерен стартовать переговоры с суммы в 40 000 000 евро.
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