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Мальфатти и Д’Урбано стали ассистентами Карреры в Спартаке

Дата публикации: Вчера, 20:40 | Категория: Новости футбола

Мальфатти и Д’Урбано стали ассистентами Карреры в Спартаке

Определены новые помощники М. Карреры в тренерском штабе «Спартака» (Москва). Ими стали Дж. Д’Урбано, специалист по физической подготовке, и А. Мальфатти, ассистент главного тренера.

45-летний Аттила ранее успел показать себя с лучшей стороны, работая с молодёжкой «Ювентуса». В свою очередь, 59-летний Джорджо был задействован в процессе подготовки спортсменов национальной итальянской команды по горнолыжному спорту и волейболу. Футбольными делами занимался в «Сиене», «Кальяри» и «Аталанте».

Стоит отметить, недавно Каррера переоформил трудовое соглашение со своим клубом, продлив его на 2 сезона. В сезоне 2016/2017 специалист стал чемпионом России со «Спартаком».

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