Зенит готов заплатить Роме за Паредеса 25 млн евро

Петербургский гранд российского футбола желает инициировать приобретение игрока центральной линии «Ромы».



По сведениям издания Il Sussidiario, «Зенит» готов расстаться с 25-ю миллионами евро ради подписания 22-летнего Леандро. Если же футболист ответит согласием, то сможет рассчитывать на ежегодный заработный оклад в размере 3 000 000 евро. На Паредеса, как сообщается, также нацелен итальянский чемпион — «Ювентус».



В сезоне 2016/2017 на счету Леандро 41 отыгранная встреча за римских Волков, три реализованных голевых момента + 1 ассист.



Напомним, ни «Рома», ни «Зенит» в прошлом сезоне не смогли выиграть собственные национальные первенства.