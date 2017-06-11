Зенит готов заплатить Роме за Паредеса 25 млн евро
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Петербургский гранд российского футбола желает инициировать приобретение игрока центральной линии «Ромы».
По сведениям издания Il Sussidiario, «Зенит» готов расстаться с 25-ю миллионами евро ради подписания 22-летнего Леандро. Если же футболист ответит согласием, то сможет рассчитывать на ежегодный заработный оклад в размере 3 000 000 евро. На Паредеса, как сообщается, также нацелен итальянский чемпион — «Ювентус».
В сезоне 2016/2017 на счету Леандро 41 отыгранная встреча за римских Волков, три реализованных голевых момента + 1 ассист.
Напомним, ни «Рома», ни «Зенит» в прошлом сезоне не смогли выиграть собственные национальные первенства.
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