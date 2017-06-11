Лион требует от Арсенала 67 млн евро за Ляказетта

«Арсенал» (Лондон) серьёзно нацелен на подписание забивного французского игрока А. Ляказетта (источник — The Telegraph).



СМИ Британии активно распространяют слухи о потенциальном трансфере Александра в стан Канониров. Ткачи желают заполучить за своего игрока не менее 67 000 000 евро. В то же время лондонцы надеются на согласие «Лиона» по поводу рассрочки платежа (55 000 000 евро одной транзакцией и ещё 12 млн — в качестве бонусных отчислений).



В сезоне 2016/2017 на счету 26-летнего Ляказетта 45 отыгранных встреч за свою команду. 37 забитых мячей «Лиона» на счету именно этого форварда.



Ранее сообщалось о достижении договорённостей между «Лионом» и «Атлетико» (М) насчёт трансфера Ляказетта.