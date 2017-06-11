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Лион требует от Арсенала 67 млн евро за Ляказетта

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Лион требует от Арсенала 67 млн евро за Ляказетта

«Арсенал» (Лондон) серьёзно нацелен на подписание забивного французского игрока А. Ляказетта (источник — The Telegraph).

СМИ Британии активно распространяют слухи о потенциальном трансфере Александра в стан Канониров. Ткачи желают заполучить за своего игрока не менее 67 000 000 евро. В то же время лондонцы надеются на согласие «Лиона» по поводу рассрочки платежа (55 000 000 евро одной транзакцией и ещё 12 млн — в качестве бонусных отчислений).

В сезоне 2016/2017 на счету 26-летнего Ляказетта 45 отыгранных встреч за свою команду. 37 забитых мячей «Лиона» на счету именно этого форварда.

Ранее сообщалось о достижении договорённостей между «Лионом» и «Атлетико» (М) насчёт трансфера Ляказетта.

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