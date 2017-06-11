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Челси нашёл замену Азару в Наполи

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Челси нашёл замену Азару в Наполи

Итальянский форвард «Наполи» Л. Инсинье может попробовать свои силы в Премьер-лиге Англии, о чём проинформировал источник The Sun.

Представитель национальной итальянской команды заинтересовал своего соотечественника — тренера А. Конте, работающего на данном этапе времени в «Челси». Отмечено, что экс-менеджер Скуадры Адзурры подыскивает оптимальный вариант замены для Э. Азара, который, судя по слухам, может этим летом пополнить состав «Реала» (Мадрид).

За переход Лоренцо, по данным того же информационного ресурса, «Челси» может выплатить около 45 000 000 фунтов, несмотря на недавно состоявшееся продление контракта между игроком и «Наполи».

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