Янбаев перешёл в Краснодар
Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола
Судя по информации, полученной с официального сайта «Краснодара», клуб заключил трудовой договор с бывшим оборонительным игроком «Локомотива» (Москва) Р. Янбаевым.
«Летом этого года трудовое соглашение между Р. Янбаевым и «Локомотивом» прекратило своё действие. Свободный агент принял решение перебраться в «Краснодар». Пройдя тщательное медобследование, игрок заключил 2-летний контракт с клубом, а затем занялся подготовкой к началу нового сезона со своими новыми партнёрами по команде», — слова из официального заявления «быков».
В сезоне 2016/2017 на счету 33-летнего игрока 19 отыгранных встреч и три результативных паса (во всех состязаниях).
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