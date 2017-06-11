Янбаев перешёл в Краснодар

Судя по информации, полученной с официального сайта «Краснодара», клуб заключил трудовой договор с бывшим оборонительным игроком «Локомотива» (Москва) Р. Янбаевым.



«Летом этого года трудовое соглашение между Р. Янбаевым и «Локомотивом» прекратило своё действие. Свободный агент принял решение перебраться в «Краснодар». Пройдя тщательное медобследование, игрок заключил 2-летний контракт с клубом, а затем занялся подготовкой к началу нового сезона со своими новыми партнёрами по команде», — слова из официального заявления «быков».



В сезоне 2016/2017 на счету 33-летнего игрока 19 отыгранных встреч и три результативных паса (во всех состязаниях).