Adidas требует от МЮ номер Уэйна Руни для Х. Родригеса

По сведениям информационного ресурса OK Diario, «Ман Юнайтед» уже достиг договорённостей с колумбийским хавбеком «Реала» относительно его трансфера текущим летом.



Источник уведомляет о продолжающейся активности Красных Дьяволов в вопросе перехода Х. Родригеса. Англичане готовы удовлетворить финансовые аппетиты Сливочных, однако возникли некоторые сложности с компанией Adidas, которая располагает спонсорскими правами на игрока. Бренд желает, чтобы в новой команде Хамесу выделили именно 10-й номер на футболке, который закреплён сейчас за У. Руни.



Есть информация, что Уэйн скоро может возвратиться в «Эвертон», откуда в своё время и перебрался в «МЮ».