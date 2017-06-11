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Adidas требует от МЮ номер Уэйна Руни для Х. Родригеса

Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола

Adidas требует от МЮ номер Уэйна Руни для Х. Родригеса

По сведениям информационного ресурса OK Diario, «Ман Юнайтед» уже достиг договорённостей с колумбийским хавбеком «Реала» относительно его трансфера текущим летом.

Источник уведомляет о продолжающейся активности Красных Дьяволов в вопросе перехода Х. Родригеса. Англичане готовы удовлетворить финансовые аппетиты Сливочных, однако возникли некоторые сложности с компанией Adidas, которая располагает спонсорскими правами на игрока. Бренд желает, чтобы в новой команде Хамесу выделили именно 10-й номер на футболке, который закреплён сейчас за У. Руни.

Есть информация, что Уэйн скоро может возвратиться в «Эвертон», откуда в своё время и перебрался в «МЮ».

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