Челси, Ман Сити и Тоттенхэм хотят приобрести Дани Алвеса
Дата публикации: Вчера, 23:02 | Категория: Новости футбола
Бразильский фланговый защитник Д. Алвес, переживающий в «Ювентусе» вторую молодость, получит возможность попробовать свои силы в Премьер-лиги Англии.
34-летний экс-игрок «Барселоны» может оказаться в «Тоттенхэме», «Ман Сити» либо в «Челси», если решится на уход из рядов команды, которая сыграет в финале текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Информация предоставлена источником Daily Mail.
Наставник «Челси» видит в Даниэле усиление правого фланга обороны, где закрывать позицию в этом сезоне вынужден был В. Мозес. В свою очередь, Х. Гвардиола ранее плотно сотрудничал с Алвесом, будучи наставником «Барселоны».
В следующем году эпатажный бразилец может получить статус «свободного агента».
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