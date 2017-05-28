Челси, Ман Сити и Тоттенхэм хотят приобрести Дани Алвеса

Бразильский фланговый защитник Д. Алвес, переживающий в «Ювентусе» вторую молодость, получит возможность попробовать свои силы в Премьер-лиги Англии.



34-летний экс-игрок «Барселоны» может оказаться в «Тоттенхэме», «Ман Сити» либо в «Челси», если решится на уход из рядов команды, которая сыграет в финале текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Информация предоставлена источником Daily Mail.



Наставник «Челси» видит в Даниэле усиление правого фланга обороны, где закрывать позицию в этом сезоне вынужден был В. Мозес. В свою очередь, Х. Гвардиола ранее плотно сотрудничал с Алвесом, будучи наставником «Барселоны».



В следующем году эпатажный бразилец может получить статус «свободного агента».