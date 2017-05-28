Мексиканский Крус Асуль намерен пригласить Торреса
Дата публикации: Вчера, 23:01 | Категория: Новости футбола
Всемирно известный нападающий «Атлетико» (Мадрид) может оказаться в мексиканском национальном первенстве (источник — Marca).
Наставник «Крус Асуля» П. Хемес, ранее тренировавший такие клубы Испании, как «Гранада», «Райо Вальекано», «Лас-Пальмас», «Кордоба», задался идеей пригласить в свою нынешнюю команду Ф. Торреса.
На грядущей неделе мексиканский клуб отрядит своих представителей для личной встречи с Фернандо. Хемес надеется, что 33-летний Торрес не станет отвергать данное предложение, поскольку не является ключевым игроком в своей команде.
В сезоне 2016/2017 Эль Ниньо провёл 31 поединок за «Атлетико» в Примере, 8 раз забил.
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