Мексиканский Крус Асуль намерен пригласить Торреса

Всемирно известный нападающий «Атлетико» (Мадрид) может оказаться в мексиканском национальном первенстве (источник — Marca).



Наставник «Крус Асуля» П. Хемес, ранее тренировавший такие клубы Испании, как «Гранада», «Райо Вальекано», «Лас-Пальмас», «Кордоба», задался идеей пригласить в свою нынешнюю команду Ф. Торреса.



На грядущей неделе мексиканский клуб отрядит своих представителей для личной встречи с Фернандо. Хемес надеется, что 33-летний Торрес не станет отвергать данное предложение, поскольку не является ключевым игроком в своей команде.



В сезоне 2016/2017 Эль Ниньо провёл 31 поединок за «Атлетико» в Примере, 8 раз забил.