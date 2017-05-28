Зенит интересуется защитником Болоньи

Вслед за назначением итальянского специалиста на должность руководителя тренерским штабом «Зенит» начал присматриваться к итальянским футболистам.



После сообщений о возможном переходе в ряды питерцев Э. Джеко и А. Белотти появилась новая информация: Р. Манчини желает приобрести оборонительного игрока «Болоньи» А. Масину.



По сведениям информационного ресурса Сorriere di Bologna, 23-летний игрок может прийти на смену своему соотечественнику Д. Кришито. Сумма трансферной компенсации за переход Адама может составить примерно 10 000 000 евро.



Напоминаем, Р. Манчини возглавил сине-бело-голубых на днях, заменив на этом посту румына М. Луческу.