Зенит интересуется защитником Болоньи
Дата публикации: Вчера, 23:00 | Категория: Новости футбола
Вслед за назначением итальянского специалиста на должность руководителя тренерским штабом «Зенит» начал присматриваться к итальянским футболистам.
После сообщений о возможном переходе в ряды питерцев Э. Джеко и А. Белотти появилась новая информация: Р. Манчини желает приобрести оборонительного игрока «Болоньи» А. Масину.
По сведениям информационного ресурса Сorriere di Bologna, 23-летний игрок может прийти на смену своему соотечественнику Д. Кришито. Сумма трансферной компенсации за переход Адама может составить примерно 10 000 000 евро.
Напоминаем, Р. Манчини возглавил сине-бело-голубых на днях, заменив на этом посту румына М. Луческу.
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