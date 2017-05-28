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Зенит интересуется защитником Болоньи

Дата публикации: Вчера, 23:00 | Категория: Новости футбола

Зенит интересуется защитником Болоньи

Вслед за назначением итальянского специалиста на должность руководителя тренерским штабом «Зенит» начал присматриваться к итальянским футболистам.

После сообщений о возможном переходе в ряды питерцев Э. Джеко и А. Белотти появилась новая информация: Р. Манчини желает приобрести оборонительного игрока «Болоньи» А. Масину.

По сведениям информационного ресурса Сorriere di Bologna, 23-летний игрок может прийти на смену своему соотечественнику Д. Кришито. Сумма трансферной компенсации за переход Адама может составить примерно 10 000 000 евро.

Напоминаем, Р. Манчини возглавил сине-бело-голубых на днях, заменив на этом посту румына М. Луческу.

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