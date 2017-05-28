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Источник: МЮ начал переговоры с Реалом по Бэйлу

Дата публикации: Вчера, 22:58 | Категория: Новости футбола

Источник: МЮ начал переговоры с Реалом по Бэйлу

Валлиец Г. Бэйл может оформить своё возвращение в Премьер-лигу Англии. По версии The Independent, фланговый нападающий «Реала» (Мадрид) является предметом существующих переговоров между Сливочными и «Манчестер Юнайтед».

Ранее клубы уже договорились насчёт возможности перехода игрока, теперь же задача «МЮ» — удовлетворить финансовые аппетиты мадридцев. При том, что «Реал» готов распрощаться со своим 27-летним футболистом, сумма оплаты трансфера может составить примерно 100 000 000 фунтов.

Напоминаем, интерес финалиста текущего розыгрыша Лиги Чемпионов к вратарю «МЮ» Д. Де Хеа ещё не угас. Испанец может быть задействован в сделке по Бэйлу.

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