Источник: МЮ начал переговоры с Реалом по Бэйлу

Валлиец Г. Бэйл может оформить своё возвращение в Премьер-лигу Англии. По версии The Independent, фланговый нападающий «Реала» (Мадрид) является предметом существующих переговоров между Сливочными и «Манчестер Юнайтед».



Ранее клубы уже договорились насчёт возможности перехода игрока, теперь же задача «МЮ» — удовлетворить финансовые аппетиты мадридцев. При том, что «Реал» готов распрощаться со своим 27-летним футболистом, сумма оплаты трансфера может составить примерно 100 000 000 фунтов.



Напоминаем, интерес финалиста текущего розыгрыша Лиги Чемпионов к вратарю «МЮ» Д. Де Хеа ещё не угас. Испанец может быть задействован в сделке по Бэйлу.