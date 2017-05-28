«Рома» собирается провести переговоры со «Спартаком» (Москва) с целью приобрести игрока национальной голландской команды К. Промеса.



СМИ Италии утверждают, что сделка по М. Салаху со стороны «Ливерпуля» уже практически закрыта, в связи с чем римский клуб нуждается в подписании нового атакующего игрока. В сезоне 2016/2017 «Роме» удалось стать второй лучшей командой Италии после «Ювентуса», защитившего титул в Серии А уже который раз кряду. Одним из наиболее эффективных атакующих исполнителей Волков в сезоне был именно Салах.



До 2021-го года подписано соглашение Промеса со «Спартаком», но футболист уже сейчас задумывается об уходе из столичного клуба.