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Рома планирует купить Промеса

Дата публикации: Вчера, 22:55 | Категория: Новости футбола

Рома планирует купить Промеса

«Рома» собирается провести переговоры со «Спартаком» (Москва) с целью приобрести игрока национальной голландской команды К. Промеса.

СМИ Италии утверждают, что сделка по М. Салаху со стороны «Ливерпуля» уже практически закрыта, в связи с чем римский клуб нуждается в подписании нового атакующего игрока. В сезоне 2016/2017 «Роме» удалось стать второй лучшей командой Италии после «Ювентуса», защитившего титул в Серии А уже который раз кряду. Одним из наиболее эффективных атакующих исполнителей Волков в сезоне был именно Салах.

До 2021-го года подписано соглашение Промеса со «Спартаком», но футболист уже сейчас задумывается об уходе из столичного клуба.

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