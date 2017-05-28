Боруссия Д переключилась с Фавра на ван Бронкхорста
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
Наставник «Фейеноорда» (Роттердам) Дж. ван Бронкхорст — главная цель «Боруссии» (Дортмунд) в вопросе поиска нового управляющего тренерского штаба, информирует L'Equipe.
Чёрно-жёлтые не смогли договориться с «Ниццой» по поводу Л. Фавра, после чего задумались о целесообразности переговоров с 42-летним ван Бронкхорстом, которому удалось триумфовать в завершившемся розыгрыше чемпионата Нидерландов. Отметим, в новом тысячелетии это чемпионство для роттердамского клуба — первое.
Управление «Дортмунда» уже предварительно договорилось с голландцем, теперь же осталось найти возможность достичь соглашения с боссами «Фейеноорда».
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