  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 03 июня

18:00  cleag Португалия – Кипр 21:45  cleag Ювентус – Реал Мадрид
Свернуть список трансляций

Боруссия Д переключилась с Фавра на ван Бронкхорста

Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола

Боруссия Д переключилась с Фавра на ван Бронкхорста

Наставник «Фейеноорда» (Роттердам) Дж. ван Бронкхорст — главная цель «Боруссии» (Дортмунд) в вопросе поиска нового управляющего тренерского штаба, информирует L'Equipe.

Чёрно-жёлтые не смогли договориться с «Ниццой» по поводу Л. Фавра, после чего задумались о целесообразности переговоров с 42-летним ван Бронкхорстом, которому удалось триумфовать в завершившемся розыгрыше чемпионата Нидерландов. Отметим, в новом тысячелетии это чемпионство для роттердамского клуба — первое.

Управление «Дортмунда» уже предварительно договорилось с голландцем, теперь же осталось найти возможность достичь соглашения с боссами «Фейеноорда».

Нравится
Похожие новости:
  • Боруссия Д проявляет интерес к Амири
    Боруссия Д проявляет интерес к Амири
    «Боруссия» (Дортмунд) предметно заинтересовалась хавбеком «Хоффенхайма» Н. Амири, как информирует Bild. 20-летний талант,...
  • МЮ — главный претендент на де Врея
    МЮ — главный претендент на де Врея
    Оборонительный игрок «Лацио» С. де Врей летом может очутиться в составе «Ман Юнайтед». Голландец, которому 5-го февраля...
  • Боруссия Д объявила о переходе Гётце
    Боруссия Д объявила о переходе Гётце
    Главный футбольный клуб «Дортмунда» решил изменить своим традициям – этим летом «Боруссия» приобрела уже второго игрока...
  • Официально: Роде — игрок Боруссии Д
    Официально: Роде — игрок Боруссии Д
    «Боруссия» (Дортмунд) объявила о достижении договорённостей с мюнхенской «Баварией» насчёт трансфера С. Роде. На...
  • Клопп: Сейчас тягаться с «Баварией» нереально
    Клопп: Сейчас тягаться с «Баварией» нереально
    Наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп призвал болельщиков здраво смотреть на возможное соперничество с мюнхенской...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close