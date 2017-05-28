Боруссия Д переключилась с Фавра на ван Бронкхорста

Наставник «Фейеноорда» (Роттердам) Дж. ван Бронкхорст — главная цель «Боруссии» (Дортмунд) в вопросе поиска нового управляющего тренерского штаба, информирует L'Equipe.



Чёрно-жёлтые не смогли договориться с «Ниццой» по поводу Л. Фавра, после чего задумались о целесообразности переговоров с 42-летним ван Бронкхорстом, которому удалось триумфовать в завершившемся розыгрыше чемпионата Нидерландов. Отметим, в новом тысячелетии это чемпионство для роттердамского клуба — первое.



Управление «Дортмунда» уже предварительно договорилось с голландцем, теперь же осталось найти возможность достичь соглашения с боссами «Фейеноорда».