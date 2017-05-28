Тео Эрнандес предпочёл сборную Испании национальной команде Франции

Оборонец «Алавеса» Т. Эрнандес склонился в пользу национальной испанской команды в вопросе выбора между Фурией Рохой и сборной Франции (источник — Marca).



Тео собирается предпринять все нужные меры для того, чтобы попасть в главную команду Испании, в число которых входит и получение испанского паспорта. Наставник национальной французской сборной Д. Дешам также был заинтересован в привлечении Эрнандеса к лавам Триколор, но игрок уже определился не в его пользу.



В прошлом футболист представлял цвета французских «молодёжек». В этом сезоне играл за «Алавес», хотя права на него находятся у «Атлетико» (Мадрид). Есть информация, что столичный «Реал» уже договорился о трансфере Тео.