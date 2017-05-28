  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 03 июня

18:00  cleag Португалия – Кипр 21:45  cleag Ювентус – Реал Мадрид
Свернуть список трансляций

Тео Эрнандес предпочёл сборную Испании национальной команде Франции

Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола

Тео Эрнандес предпочёл сборную Испании национальной команде Франции

Оборонец «Алавеса» Т. Эрнандес склонился в пользу национальной испанской команды в вопросе выбора между Фурией Рохой и сборной Франции (источник — Marca).

Тео собирается предпринять все нужные меры для того, чтобы попасть в главную команду Испании, в число которых входит и получение испанского паспорта. Наставник национальной французской сборной Д. Дешам также был заинтересован в привлечении Эрнандеса к лавам Триколор, но игрок уже определился не в его пользу.

В прошлом футболист представлял цвета французских «молодёжек». В этом сезоне играл за «Алавес», хотя права на него находятся у «Атлетико» (Мадрид). Есть информация, что столичный «Реал» уже договорился о трансфере Тео.

Нравится
Похожие новости:
  • Три игрока сборной Испании могут перейти в Ювентус
    Три игрока сборной Испании могут перейти в Ювентус
    По версии итальянского издания Tuttosport, Э. Бельерин с И. Уильямсом и М. Асенсио близки к тому, чтобы воссоединиться в одной команде –...
  • Marca: Иско собирается покинуть Реал
    Marca: Иско собирается покинуть Реал
    И. Аларкон, представитель «Реала» (Мадрид), заявил о том, что хочет перейти в команду, которая сможет предоставить ему необходимую...
  • Тоттенхэм нацелился на экс-хавбека Локомотива
    Тоттенхэм нацелился на экс-хавбека Локомотива
    Лондонский «Тоттенхэм» нацелен на подписание хавбека Лассана Диара, который выступает во французской Лиге 1 за «Олимпик...
  • Рибери «Игрок года во Франции»
    Рибери «Игрок года во Франции»
    Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери по версии «France Football» бил признан лучшим игроком года...
  • Р. Гарсия: «Не брошу «Рому» ради сборной Франции»
    Р. Гарсия: «Не брошу «Рому» ради сборной Франции»
    По мнению прессы, главный тренер «Ромы» Руди Гарсия включен в список претендентов на должность наставника французской сборной в случае...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close