МЮ нацелился на Варана и Морату
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Оборонительный футболист «Реала» (Мадрид) Р. Варан совместно с форвардом этой же команды привлёк внимание со стороны английского «Ман Юнайтед», о чём информирует Sky Sports.
Француз Рафаэль — первоочередная цель Манкунианцев. Ж. Моуриньо ранее уже тренировал игрока в мадридском клубе и не прочь продолжить с ним сотрудничество на Туманном Альбионе. Интересно, что Сливочные претендуют на вратаря «МЮ» Де Хеа, в связи с чем вполне вероятно развитие событий с обменом игроками.
Что касается Мораты, то сеу Жозе присматривается к нападающим, которые смогли бы стать достойной заменой для З. Ибрагимовича. Футбольный мир не увидит шведа в действии как минимум до января 2018-го года.
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