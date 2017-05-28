МЮ нацелился на Варана и Морату

Оборонительный футболист «Реала» (Мадрид) Р. Варан совместно с форвардом этой же команды привлёк внимание со стороны английского «Ман Юнайтед», о чём информирует Sky Sports.



Француз Рафаэль — первоочередная цель Манкунианцев. Ж. Моуриньо ранее уже тренировал игрока в мадридском клубе и не прочь продолжить с ним сотрудничество на Туманном Альбионе. Интересно, что Сливочные претендуют на вратаря «МЮ» Де Хеа, в связи с чем вполне вероятно развитие событий с обменом игроками.



Что касается Мораты, то сеу Жозе присматривается к нападающим, которые смогли бы стать достойной заменой для З. Ибрагимовича. Футбольный мир не увидит шведа в действии как минимум до января 2018-го года.