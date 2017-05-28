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Хацкевич стал новым главным тренером Динамо К

Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола

Хацкевич стал новым главным тренером Динамо К

Управленцы «Динамо» (Киев) определились с кандидатурой главы тренерского штаба команды. Им стал экс-игрок динамовцев, а также национальной белорусской сборной А. Хацкевич.

На веб-ресурсе киевлян информируется о факте подписания 2-летнего договора между сторонами. Сделка была заключена 2-го июня в офисе президента клуба И. Суркиса.

Среди ассистентов Хацкевича будут числиться такие известные в прошлом представители «Динамо», как О. Лужный, М. Шацких.

Предыдущий тренер столичного украинского клуба С. Ребров завершил свою деятельность на данном посту по причине истечения контракта с «Динамо», который так и не был продлён.

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