Хацкевич стал новым главным тренером Динамо К

Управленцы «Динамо» (Киев) определились с кандидатурой главы тренерского штаба команды. Им стал экс-игрок динамовцев, а также национальной белорусской сборной А. Хацкевич.



На веб-ресурсе киевлян информируется о факте подписания 2-летнего договора между сторонами. Сделка была заключена 2-го июня в офисе президента клуба И. Суркиса.



Среди ассистентов Хацкевича будут числиться такие известные в прошлом представители «Динамо», как О. Лужный, М. Шацких.



Предыдущий тренер столичного украинского клуба С. Ребров завершил свою деятельность на данном посту по причине истечения контракта с «Динамо», который так и не был продлён.