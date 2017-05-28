Вальверде подписал контракт с Барселоной

Сегодня официально состоялось подписание трудового соглашения между Э. Вальверде и руководством испанской «Барселоны».



На страничке «Барсы» в Твиттере сообщено о вступлении на пост тренера Блаугранас Э. Вальверде после состоявшейся процедуры заключения сделки с двухлетним действием.



53-летний менеджер ранее играл за каталонцев — было это в 88-90-х годах. На протяжении нескольких прошлых сезонов тренерским штабом серебряного призёра Примеры руководил Л. Энрике, сложивший свои полномочия после не самых удачных выступлений клуба на внутреннем и международном уровнях.



Наиболее успешно Вальверде тренировал «Олимпиакос», «Атлетик» и «Эспаньол».