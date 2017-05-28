Вальверде подписал контракт с Барселоной
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
Сегодня официально состоялось подписание трудового соглашения между Э. Вальверде и руководством испанской «Барселоны».
На страничке «Барсы» в Твиттере сообщено о вступлении на пост тренера Блаугранас Э. Вальверде после состоявшейся процедуры заключения сделки с двухлетним действием.
53-летний менеджер ранее играл за каталонцев — было это в 88-90-х годах. На протяжении нескольких прошлых сезонов тренерским штабом серебряного призёра Примеры руководил Л. Энрике, сложивший свои полномочия после не самых удачных выступлений клуба на внутреннем и международном уровнях.
Наиболее успешно Вальверде тренировал «Олимпиакос», «Атлетик» и «Эспаньол».
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