Ростов объявил об уходе Бердыева
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
На вебсайте «Ростова» размещено сообщение, в котором сказано об уходе вице-президента и по совместительству тренера клуба К. Бердыева с должности.
«Многоуважаемые поклонники «Ростова», сегодня мы вынуждены сообщить неприятную новость — К. Бердыев прекращает работу в нашей команде. Управление клуба глубоко признательно специалисту за его высокие заслуги. Со своим тренерским штабом ему удалось добиться ранее невиданных результатов. Успехов в будущем, Курбан Бекиевич», – слова из заявления.
Вместе с Бердыевым «Ростову» удалось занять второе место по итогам Премьер-лиги сезона 2015/2016, а также достойно выступить в текущем сезоне ЛЧ.
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