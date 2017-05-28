Ростов объявил об уходе Бердыева

На вебсайте «Ростова» размещено сообщение, в котором сказано об уходе вице-президента и по совместительству тренера клуба К. Бердыева с должности.



«Многоуважаемые поклонники «Ростова», сегодня мы вынуждены сообщить неприятную новость — К. Бердыев прекращает работу в нашей команде. Управление клуба глубоко признательно специалисту за его высокие заслуги. Со своим тренерским штабом ему удалось добиться ранее невиданных результатов. Успехов в будущем, Курбан Бекиевич», – слова из заявления.



Вместе с Бердыевым «Ростову» удалось занять второе место по итогам Премьер-лиги сезона 2015/2016, а также достойно выступить в текущем сезоне ЛЧ.