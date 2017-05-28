Рома отказалась продать Салаха в Ливерпуль за € 34 млн

Египетский хавбек «Ромы» М. Салах может перейти в Премьер-лигу Англии. По сведениям beIN Sports, 24-летний африканец сейчас располагается в Англии. По версии СМИ Италии, Салах оповестил своих друзей о желании возвратиться в Премьер-лигу. Напомним, ранее Мохамед представлял цвета «Челси» (Лондон).



В Италии уверены, что «Рома» не отпустит футболиста за предложенные 29 700 000 евро со стороны «Ливерпуля». Волки уверены, что игрок должен быть оценён гораздо выше, учитывая его существенный вклад в успехи команды.



15 забитых мячей и 11 отданных голевых пасов в 31-м поединке на счету Салаха в завершённом розыгрыше итальянского первенства сезона 2016/2017.