Енисей объявил об уходе Тихонова в Крылья Советов

По официальным данным, полученным от клуба «Енисей», А. Тихонов, уже экс-менеджер команды, решил приступить к работе с «Крыльями Советов». На предложение о переоформлении своего контракта российский тренер не согласился.



«Ещё полтора месяца тому назад главный тренер согласовал все условия проведения летних сборов, но мы непременно благодарны Андрею Валерьевичу за продуктивное сотрудничество. Получив должную поддержку от болельщиков команды и властей области, нам удалось достичь самого высокого результата за всю историю «Енисея», — слова из заявления клуба.



Несмотря на занятую 3-ю строчку в ФНЛ 2016/2017, «Енисей» не пробился в Премьер-лигу, проиграв стыковое двухматчевое сражение «Арсеналу» (Тула).