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Хунтелаар покинул Шальке и вернулся в Аякс

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

Хунтелаар покинул Шальке и вернулся в Аякс

Голландский форвард К.-Я. Хунтелаар ушёл из «Шальке-04» и оформил однолетнее трудовое соглашение с «Аяксом», где когда-то получил мировую популярность. Информацию предоставил официальный источник «Аякса» в Твиттере.

Хунтелаар играл за команду из Нидерландов в промежутке 2006-2008-х годов (136 поединков, 105 точных ударов). Далее Клаас-Ян перебрался в испанский «Реал», затем попробовал свои силы в итальянском «Милане». До этого лета защищал цвета «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия).

Оформив подписание соглашения с «Аяксом», голландец разместил в соцсети Twitter фотоснимок, на котором он изображён в футболке своего «нового» клуба.

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