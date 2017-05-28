Хунтелаар покинул Шальке и вернулся в Аякс

Голландский форвард К.-Я. Хунтелаар ушёл из «Шальке-04» и оформил однолетнее трудовое соглашение с «Аяксом», где когда-то получил мировую популярность. Информацию предоставил официальный источник «Аякса» в Твиттере.



Хунтелаар играл за команду из Нидерландов в промежутке 2006-2008-х годов (136 поединков, 105 точных ударов). Далее Клаас-Ян перебрался в испанский «Реал», затем попробовал свои силы в итальянском «Милане». До этого лета защищал цвета «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия).



Оформив подписание соглашения с «Аяксом», голландец разместил в соцсети Twitter фотоснимок, на котором он изображён в футболке своего «нового» клуба.