Официально: Манчини возглавил Зенит

На официальном веб-ресурсе «Зенита» появилось уведомление о том, что Р. Манчини, авторитетный менеджер-итальянец, принят на работу в качестве главы тренерского штаба клуба.



Соглашение между сторонами оформлено на два последующих сезона. Заработный оклад, который будет получать специалист, составит около 5 000 000 – 6 000 000 евро за один сезон.



Ранее функционировал в «Галатасарае», «Ман Сити», «Интере», «Фиорентине», а также в столичном итальянском «Лацио». Три раза у него получилось выиграть скудетто, один раз Манчини становился победителем в Премьер-лиге Англии.



Следует напомнить, три дня тому назад сине-бело-голубые расстались со своим прошлым наставником, румыном М. Луческу.