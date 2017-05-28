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Пятница 02 июня

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Официально: Манчини возглавил Зенит

Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола

Официально: Манчини возглавил Зенит

На официальном веб-ресурсе «Зенита» появилось уведомление о том, что Р. Манчини, авторитетный менеджер-итальянец, принят на работу в качестве главы тренерского штаба клуба.

Соглашение между сторонами оформлено на два последующих сезона. Заработный оклад, который будет получать специалист, составит около 5 000 000 – 6 000 000 евро за один сезон.

Ранее функционировал в «Галатасарае», «Ман Сити», «Интере», «Фиорентине», а также в столичном итальянском «Лацио». Три раза у него получилось выиграть скудетто, один раз Манчини становился победителем в Премьер-лиге Англии.

Следует напомнить, три дня тому назад сине-бело-голубые расстались со своим прошлым наставником, румыном М. Луческу.

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