Барселона контактировала с игроком Ниццы
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Ж.-М. Сери, хавбек французской «Ниццы», ярко проявивший себя в текущем сезоне Лиги 1, общался с представителями «Барселоны» по поводу своего возможного перехода в ряды каталонцев (источник — Mundo Deportivo).
По версии авторитетного испанского ресурса, между сторонами уже практически достигнуто соглашение. Отмечено также, что переговоры начались ещё до того момента, как Э. Вальверде был официально трудоустроен в «Барсе». Теперь же судьба Жана-Мишеля может зависеть от окончательного решения Эрнесто. Сам игрок ранее заявлял, что выступать за «Барселону» — его мечта.
7 забитых мячей и 9 ассистов на счету Сери в 34-х проведённых матчах минувшего розыгрыша французского первенства.
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