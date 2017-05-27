Ювентус предложит Фиорентине 50 млн евро за Бернардески
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
Ф. Бернардески, хавбек итальянской «Фиорентины», может перебраться в ряды обладателя скудетто этого сезона. «Ювентус» намерен выплатить флорентийцам 50 000 000 евро за Федерико после финала ЛЧ.
Дж. Буффон, который является уроженцем того же города, что и Бернардески (Каррара), может повлиять на окончательное решение игрока. Более того, как известно, между футболистами установлены достаточно дружественные отношения.
Текущий трудовой договор Бернардески с «Фиорентиной» истечёт в 2019-м году. С целью сохранить своего лидера Фиалки готовы предложить ему новый договор с окладом в размере 2 500 000 евро за 1 отыгранный сезон.
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