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Алексис Санчес намерен перейти в Баварию

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Алексис Санчес намерен перейти в Баварию

Мюнхенская «Бавария» уже практически сумела договориться с вингером чилийской национальной команды о его переходе в состав Ротен.

По данным источника The Times, А. Санчес не дал своего согласия на предложение переоформить трудовой договор с «Арсеналом» на условиях недельной заработной платы в размере 280 000 фунтов.

Что касается немецкого плеймейкера Канониров М. Озила, то он тоже не видит своей перспективы в стане лондонского клуба, однако уйти собирается не сейчас, а только по истечении персонального контракта — в 2018-м году.

Следует напомнить, в «Баварии» сейчас играет ещё один звёздный представитель чилийской сборной — А. Видаль.

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