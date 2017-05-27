Алексис Санчес намерен перейти в Баварию

Мюнхенская «Бавария» уже практически сумела договориться с вингером чилийской национальной команды о его переходе в состав Ротен.



По данным источника The Times, А. Санчес не дал своего согласия на предложение переоформить трудовой договор с «Арсеналом» на условиях недельной заработной платы в размере 280 000 фунтов.



Что касается немецкого плеймейкера Канониров М. Озила, то он тоже не видит своей перспективы в стане лондонского клуба, однако уйти собирается не сейчас, а только по истечении персонального контракта — в 2018-м году.



Следует напомнить, в «Баварии» сейчас играет ещё один звёздный представитель чилийской сборной — А. Видаль.