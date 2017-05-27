Алексис Санчес намерен перейти в Баварию
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Мюнхенская «Бавария» уже практически сумела договориться с вингером чилийской национальной команды о его переходе в состав Ротен.
По данным источника The Times, А. Санчес не дал своего согласия на предложение переоформить трудовой договор с «Арсеналом» на условиях недельной заработной платы в размере 280 000 фунтов.
Что касается немецкого плеймейкера Канониров М. Озила, то он тоже не видит своей перспективы в стане лондонского клуба, однако уйти собирается не сейчас, а только по истечении персонального контракта — в 2018-м году.
Следует напомнить, в «Баварии» сейчас играет ещё один звёздный представитель чилийской сборной — А. Видаль.
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