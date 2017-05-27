Рейна может перейти в Ньюкасл к Бенитесу
Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола
Менеджер «Ньюкасла» Р. Бенитес проявляет интерес к приобретению стража ворот «Наполи» П. Рейны.
«У нас сложились прекрасные взаимоотношения с Пепе. Он отменный вратарь, прирождённый лидер раздевалки. После его ухода в «Баварию» мы ощутили серьёзную потерю. Он способен вносить ключевой вклад в игру своего клуба как на поле, так и вне его.
Я с уважением отношусь к «Наполи», которому Рейна сейчас принадлежит. Нам необходимо проявить спокойствие, провести беседу с неаполитанцами и, прежде всего, обозначить свои цели на сезон», — приводит слова Р. Бенитеса издание AS.
Работая с Бенитесом, Рейна когда-то представлял цвета «Ливерпуля», а также «Наполи».
Похожие новости:
Наполи может заменить Инсинье на Деулофеу
Ж. Деулофеу, который достаточно эффективно выступает в «Милане», будучи арендованным из «Эвертона», вскоре может перейти в...
Ж. Деулофеу, который достаточно эффективно выступает в «Милане», будучи арендованным из «Эвертона», вскоре может перейти в...
Наполи: на прицеле четыре игрока
Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
Матерацци: «У Бенитеса завышенная самооценка»
Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци раскритиковал работу главного тренера «Наполи» Рафаэля Бенитеса. «В кротчайшие сроки...
Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци раскритиковал работу главного тренера «Наполи» Рафаэля Бенитеса. «В кротчайшие сроки...
Клопп: «Пепе Рейна спас Наполи от разгрома»
Наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал вчерашний матч, в котором его подопечные одержали уверенную победу над...
Наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал вчерашний матч, в котором его подопечные одержали уверенную победу над...
«Наполи» готов платить Аггеру 4,2 млн евро за сезон
В зимнее трансферное окно итальянский «Наполи» намерен значительно усилить линию защиты. Одним из кандидатов называют датского защитника...
В зимнее трансферное окно итальянский «Наполи» намерен значительно усилить линию защиты. Одним из кандидатов называют датского защитника...