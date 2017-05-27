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Рейна может перейти в Ньюкасл к Бенитесу

Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола

Рейна может перейти в Ньюкасл к Бенитесу

Менеджер «Ньюкасла» Р. Бенитес проявляет интерес к приобретению стража ворот «Наполи» П. Рейны.

«У нас сложились прекрасные взаимоотношения с Пепе. Он отменный вратарь, прирождённый лидер раздевалки. После его ухода в «Баварию» мы ощутили серьёзную потерю. Он способен вносить ключевой вклад в игру своего клуба как на поле, так и вне его.

Я с уважением отношусь к «Наполи», которому Рейна сейчас принадлежит. Нам необходимо проявить спокойствие, провести беседу с неаполитанцами и, прежде всего, обозначить свои цели на сезон», — приводит слова Р. Бенитеса издание AS.

Работая с Бенитесом, Рейна когда-то представлял цвета «Ливерпуля», а также «Наполи».

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