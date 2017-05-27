Рейна может перейти в Ньюкасл к Бенитесу

Менеджер «Ньюкасла» Р. Бенитес проявляет интерес к приобретению стража ворот «Наполи» П. Рейны.



«У нас сложились прекрасные взаимоотношения с Пепе. Он отменный вратарь, прирождённый лидер раздевалки. После его ухода в «Баварию» мы ощутили серьёзную потерю. Он способен вносить ключевой вклад в игру своего клуба как на поле, так и вне его.



Я с уважением отношусь к «Наполи», которому Рейна сейчас принадлежит. Нам необходимо проявить спокойствие, провести беседу с неаполитанцами и, прежде всего, обозначить свои цели на сезон», — приводит слова Р. Бенитеса издание AS.



Работая с Бенитесом, Рейна когда-то представлял цвета «Ливерпуля», а также «Наполи».