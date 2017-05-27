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Милан договорился о переходе Бильи

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

Милан договорился о переходе Бильи

Лидер римского «Лацио» Л. Билья может оказаться в другом клубе Серии А.

По сведениям, полученным от La Repubblica, «Милан» готов выплатить столичному клубу 18 000 000 евро за игрока. Кроме того, ещё 4 000 000 евро лациале получат бонусами.

По всем ожиданиям, аргентинский опорник оформит с миланским грандом трёхлетнее трудовое соглашение. Игрок сможет рассчитывать на заработный оклад в размере 2 500 000 евро ежегодно. Кроме того, ещё 500 000 евро ждут Лукаса в виде добавочных выплат.

Билья оказался в «Лацио» ещё в 2013-м году, до этого семь лет проведя в «Андерлехте» (Бельгия). Всего за 4 сезона в итальянском чемпионате выступил в 109-и матчах (в активе 13 голов+9 ассистов).

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