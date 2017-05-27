Милан договорился о переходе Бильи
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Лидер римского «Лацио» Л. Билья может оказаться в другом клубе Серии А.
По сведениям, полученным от La Repubblica, «Милан» готов выплатить столичному клубу 18 000 000 евро за игрока. Кроме того, ещё 4 000 000 евро лациале получат бонусами.
По всем ожиданиям, аргентинский опорник оформит с миланским грандом трёхлетнее трудовое соглашение. Игрок сможет рассчитывать на заработный оклад в размере 2 500 000 евро ежегодно. Кроме того, ещё 500 000 евро ждут Лукаса в виде добавочных выплат.
Билья оказался в «Лацио» ещё в 2013-м году, до этого семь лет проведя в «Андерлехте» (Бельгия). Всего за 4 сезона в итальянском чемпионате выступил в 109-и матчах (в активе 13 голов+9 ассистов).
Похожие новости:
МЮ — главный претендент на де Врея
Оборонительный игрок «Лацио» С. де Врей летом может очутиться в составе «Ман Юнайтед». Голландец, которому 5-го февраля...
Оборонительный игрок «Лацио» С. де Врей летом может очутиться в составе «Ман Юнайтед». Голландец, которому 5-го февраля...
Лацио предлагает 6 млн евро за защитника Ростова
Римский «Лацио» – возможное следующее пристанище центрального оборонца «Ростова», уроженца Анголы Баштуша. В 2013-м...
Римский «Лацио» – возможное следующее пристанище центрального оборонца «Ростова», уроженца Анголы Баштуша. В 2013-м...
Лацио следит за Борини
Итальянский центрфорвард, играющий на данный момент в составе «Сандерленда», заинтересовал руководство «Лацио». Как...
Итальянский центрфорвард, играющий на данный момент в составе «Сандерленда», заинтересовал руководство «Лацио». Как...
Ювентус: готов отпустить Дзадза за 30 млн евро
«Челси», «Рома» и «Милан» «положили глаз» на форварда «Юве». 24-летний С. Дзадза...
«Челси», «Рома» и «Милан» «положили глаз» на форварда «Юве». 24-летний С. Дзадза...
Лацио: Билья стоит 50 млн евро
Римский «Лацио» расстанется с Лукасом Бильей только в том случае, если кто-то из покупателей будет готов выложить за футболиста 50...
Римский «Лацио» расстанется с Лукасом Бильей только в том случае, если кто-то из покупателей будет готов выложить за футболиста 50...