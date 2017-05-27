ПСЖ договорился с Боруссией Д о трансфере Обамеянга
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
«Пари Сен-Жермен» сумел достичь договорённостей с «Боруссией» (Дортмунд) относительно перехода нападающего П.-Э. Обамеянга, о чём информирует Yahoo Sport France.
Шмели расстанутся с африканским игроком, если парижане согласятся выплатить им 70 000 000 евро в качестве трансферной платы.
На данный момент обсуждения между Пьером-Эмериком и серебряным призёром чемпионата Франции продолжаются. Определяется сумма заработной платы футболиста, которая может быть равна примерно десяти миллионам евро в год. Кроме того, ещё 6 000 000 евро Обамеянг может получить за сам факт его согласия переехать во французскую столицу. Габонец может стать первым приобретением «ПСЖ» этим летом.
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