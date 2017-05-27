Спаллетти покинул пост главного тренера Ромы
Дата публикации: Вчера, 20:39 | Категория: Новости футбола
Босс «Ромы» (Италия) Дж. Паллотта проинформировал о решении Л. Спаллетти, менеджера команды, уйти со своей должности.
«Мы выражаем свою признательность Лучано за работу с командой после его возвращения на пост менеджера «Ромы». Под управлением Лучано клуб вышел на высокий уровень, забил больше мячей и заработал больше зачётных пунктов, чем с каким-либо другим наставником», — сообщение с официального сайта «Ромы» от имени Паллотты.
В сезоне 2016/2017 римскому топ-клубу удалось финишировать вторым в Серии А, дойти до 1/2 финала Кубка страны, а также достичь 1/8 минувшего розыгрыша Лиги Европы, где в очных встречах «Рома» уступила «Лиону».
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