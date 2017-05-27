Челси продаст Беговича в Борнмут за £ 10 млн

Запасной страж ворот «Челси» А. Бегович вряд ли останется в команде после грядущего трансферного периода. Sky Sports утверждает, что новый чемпион Англии согласен расстаться с боснийским голкипером, продав его в «Борнмут». Сумма трансферной компенсации будет равна 11 500 000 евро.



Официальное оформление сделки произойдёт не ранее того, как 29-летний футболист достигнет личных договорённостей с «Борнмутом» насчёт персонального контракта, а также пройдёт медосмотр.



За Синих Асмир играет с середины 2015-го года, перейдя сюда почти за те же 11 000 000 евро из «Стока». Соглашение между сторонами было подписано тогда до завершения сезона-2018/19.