Лион заинтересован в услугах Диня

Штаб тренеров французского «Лиона» заинтересовался возможностью подписания флангового оборонца «Барселоны» Л. Диня (источник — онлайн-издание Sport).



По версии ресурса, французы желают заполучить игрока в свой состав, но только на временной основе. Впрочем, у Ткачей есть конкурент в виде миланского «Интера». «Барса», возможно, начнёт присматриваться этим летом к другим левым защитникам на трансферном рынке.



Динь оказался в Каталонии перед началом сезона 2016/2017, до этого выступал за «ПСЖ». Впрочем, игроку не удалось завоевать доверие экс-наставника каталонцев Л. Энрике. В активе Люки 17 проведённых встреч, в 14 из которых он вышел в основе.