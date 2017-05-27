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Лион заинтересован в услугах Диня

Дата публикации: Вчера, 23:05 | Категория: Новости футбола

Лион заинтересован в услугах Диня

Штаб тренеров французского «Лиона» заинтересовался возможностью подписания флангового оборонца «Барселоны» Л. Диня (источник — онлайн-издание Sport).

По версии ресурса, французы желают заполучить игрока в свой состав, но только на временной основе. Впрочем, у Ткачей есть конкурент в виде миланского «Интера». «Барса», возможно, начнёт присматриваться этим летом к другим левым защитникам на трансферном рынке.

Динь оказался в Каталонии перед началом сезона 2016/2017, до этого выступал за «ПСЖ». Впрочем, игроку не удалось завоевать доверие экс-наставника каталонцев Л. Энрике. В активе Люки 17 проведённых встреч, в 14 из которых он вышел в основе.

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