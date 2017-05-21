Монако претендует на Батшуайи

М. Батшуайи, центрфорвард нового английского чемпиона — «Челси» — получит предложение о возвращении во французский чемпионат. The Sun обнародовал информацию об интересе к представителю национальной бельгийской команды со стороны княжеского «Монако».



Экс-футболист «Марселя», помимо варианта с «Монако», заслужил интерес и со стороны другого лондонского клуба — «Вест Хэм Юнайтед».



Отмечено, что роль запасного в «Челси» не устраивает Батшуайи, в связи с чем он готов к уходу. Впрочем, несмотря на недоверие со стороны Конте, Миши в сезоне 2016/2017 отметился 11 мячами, 3 ассистами, и оценивается в 25 000 000 евро на трансферном рынке.