Вильярреал проявляет интерес к Жулиано
Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола
По версии Федерального агентства новостей, Жулиано, хавбек «Зенита», имеет шансы этим летом перебраться из России в Испанию.
Источник убеждён, что у «Вильярреала» есть серьёзные намерения относительно возможного перехода бразильца, однако пока что клуб не запрашивал у питерцев сумму желаемой трансферной компенсации за 26-летнего игрока. Сообщается, что трансфер Жулиано в ряды Жёлтой Субмарины может обойтись испанцам в 14 000 000 евро.
Следует напомнить, за «Зенит» футболист выступает с лета 2016-го года. По состоянию на сегодняшний день за эту команду экс-игрок «Днепра» провёл 38 официальных поединков, нанёс 17 точных ударов и отдал 13 результативных пасов.
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