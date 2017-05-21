Марку Силва ведёт переговоры с Порту

Наставник английского «Халл Сити» может не пойти на понижение в классе вместе со своим клубом — в его услугах заинтересованы управленцы португальского «Порту» (источник — Sky Sports).



Ещё в начале текущего месяца сообщалось о возникшем интересе со стороны Драконов к персоне Марку. Также до сих пор надеется заполучить этого специалиста и «Уотфорд», руководство которого недовольно работой В. Маццарри во главе тренерского штаба команды.



На данный момент Силва занимается ведением переговоров с «Порту». Н. Э. Санту, предыдущий наставник команды, был накануне уволен по причине очередного проигрыша Драконов в борьбе за титул «Бенфике».