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Арсенал ведёт борьбу с ПСЖ за защитника Реала

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Арсенал ведёт борьбу с ПСЖ за защитника Реала

Э. Бельерин, фланговый защитник «Арсенала», по всей видимости, «пакует чемоданы». Авторитетный ресурс Don Balon сообщил общественности о том, что «Арсенал» интересуется игроком, который может стать потенциальной заменой для Эктора. Речь о Данило, роль которого в «Реале» (Мадрид) сейчас далека от основной, что явно не устраивает амбициозного футболиста.

Кроме «Арсенала», возможностью подписания игрока нового чемпиона Испании интересуется также и «ПСЖ», которому в сезоне 2016/2017 не удалось защитить титул во внутреннем первенстве.

По версии ресурса Transfermarkt.de, трансферная стоимость Данило составляет примерно 16 000 000 евро.

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