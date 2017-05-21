Арсенал ведёт борьбу с ПСЖ за защитника Реала
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Э. Бельерин, фланговый защитник «Арсенала», по всей видимости, «пакует чемоданы». Авторитетный ресурс Don Balon сообщил общественности о том, что «Арсенал» интересуется игроком, который может стать потенциальной заменой для Эктора. Речь о Данило, роль которого в «Реале» (Мадрид) сейчас далека от основной, что явно не устраивает амбициозного футболиста.
Кроме «Арсенала», возможностью подписания игрока нового чемпиона Испании интересуется также и «ПСЖ», которому в сезоне 2016/2017 не удалось защитить титул во внутреннем первенстве.
По версии ресурса Transfermarkt.de, трансферная стоимость Данило составляет примерно 16 000 000 евро.
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