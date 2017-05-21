Рогер Шмидт может возглавить Уотфорд

По информации The Independent, Р. Шмидт, экс-наставник «Байера» (Леверкузен, Германия), может начать работу в Премьер-лиге Англии.



В сезоне 2016/2017 тренерским штабом «Уотфорда» управлял итальянский специалист В. Маццарри. Впрочем, управление Шершней готово расстаться с авторитетным менеджером по той причине, что желает видеть более остро атакующую игру своей команды.



Процесс переговоров со Шмидтом уже стартовал. Кроме него, на должность менеджера «Уотфорда» могут быть рассмотрены кандидатуры Л. Слуцкого и М. Силвы («Халл Сити»).



По результатам закончившегося сезона в Премьер-лиге место «Уотфорда» — 17-е, последнее «спасительное».