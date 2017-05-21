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Летом в ЦСКА может появиться футболист из Китая

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

Летом в ЦСКА может появиться футболист из Китая

Армейский клуб занялся активной работой по приглашению новых исполнителей. В частности, ЦСКА намерен подписать перспективного, но пока ещё неназванного игрока из китайского первенства.

В недавнем времени скаутская служба Красно-синих отрядила в Китай своих представителей для просмотра некоторых интересующих игроков.

«Пока что не будем называть конкретные фамилии, однако есть достаточно высокая возможность появления в клубе молодого игрока из Китая в скором времени», — такую информацию предоставил компетентный источник из ЦСКА изданию Советский Спорт.

Ранее москвичи официально распрощались со следующими своими исполнителями: А. Ионовым, С. Чепчуговым и К. Панченко.

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