Летом в ЦСКА может появиться футболист из Китая
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Армейский клуб занялся активной работой по приглашению новых исполнителей. В частности, ЦСКА намерен подписать перспективного, но пока ещё неназванного игрока из китайского первенства.
В недавнем времени скаутская служба Красно-синих отрядила в Китай своих представителей для просмотра некоторых интересующих игроков.
«Пока что не будем называть конкретные фамилии, однако есть достаточно высокая возможность появления в клубе молодого игрока из Китая в скором времени», — такую информацию предоставил компетентный источник из ЦСКА изданию Советский Спорт.
Ранее москвичи официально распрощались со следующими своими исполнителями: А. Ионовым, С. Чепчуговым и К. Панченко.
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