Летом в ЦСКА может появиться футболист из Китая

Армейский клуб занялся активной работой по приглашению новых исполнителей. В частности, ЦСКА намерен подписать перспективного, но пока ещё неназванного игрока из китайского первенства.



В недавнем времени скаутская служба Красно-синих отрядила в Китай своих представителей для просмотра некоторых интересующих игроков.



«Пока что не будем называть конкретные фамилии, однако есть достаточно высокая возможность появления в клубе молодого игрока из Китая в скором времени», — такую информацию предоставил компетентный источник из ЦСКА изданию Советский Спорт.



Ранее москвичи официально распрощались со следующими своими исполнителями: А. Ионовым, С. Чепчуговым и К. Панченко.