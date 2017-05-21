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Полиция провела обыски в офисе ПСЖ и в домах Ди Марии и Пасторе

Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола

Полиция провела обыски в офисе ПСЖ и в домах Ди Марии и Пасторе

Французская жандармерия устроила обыск в жилищах аргентинских легионеров «Пари Сен-Жермен», а также в офисе клуба. По информации Football Leaks, внимание полицейских привлекли футболисты Х. Пасторе и А. Ди Мария.

Отмечено, что полиция «навестила» дома игроков сегодняшним утром. Аргентинцы получили обвинения в налоговом мошенничестве особо крупных размеров «с отягощающими обстоятельствами». Пока что остаётся неизвестным, к чему привели данные мероприятия.

Ди Мария играет в парижском гранде с 2015-го года. На его счету 42 поединка и 14 забитых мячей. Пасторе оказался в рядах «ПСЖ» ещё в 2011-м году, и с тех пор отыграл 161 матч, отличился 25-ю точными ударами.

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