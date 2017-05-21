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Барселона объявит имя нового тренера 29 мая

Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола

Барселона объявит имя нового тренера 29 мая

Ровно через неделю общественность узнает имя нового менеджера «Барселоны», о чём проинформировал президент клуба Х. М. Бартомеу.

«В начале следующей недели будет оглашено имя нового наставника нашей команды. Л. Энрике заслуживает благодарности за проделанную работу в «Барсе».

«Впереди нам предстоит сразиться за победу в финале Кубка Короля. А что касается слухов, связанных с Вальверде, то единственное, что стоит сказать: у этого тренера скоро истечёт соглашение с «Атлетиком», — приводит речь Бартомеу ресурс Football-Espana.

О своём уходе из тренерского штаба каталонского гранда Л. Энрике объявил 1-го марта этого года. А уже через неделю Лучо удалось привести команду к разгромному камбэку с «ПСЖ» — 6:1.

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