Барселона объявит имя нового тренера 29 мая

Ровно через неделю общественность узнает имя нового менеджера «Барселоны», о чём проинформировал президент клуба Х. М. Бартомеу.



«В начале следующей недели будет оглашено имя нового наставника нашей команды. Л. Энрике заслуживает благодарности за проделанную работу в «Барсе».



«Впереди нам предстоит сразиться за победу в финале Кубка Короля. А что касается слухов, связанных с Вальверде, то единственное, что стоит сказать: у этого тренера скоро истечёт соглашение с «Атлетиком», — приводит речь Бартомеу ресурс Football-Espana.



О своём уходе из тренерского штаба каталонского гранда Л. Энрике объявил 1-го марта этого года. А уже через неделю Лучо удалось привести команду к разгромному камбэку с «ПСЖ» — 6:1.