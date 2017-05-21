Бьелса прибыл на базу Лилля и приступил к работе
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
В новом сезоне французский «Лилль» будет играть под управлением главного тренера М. Бьелсы. Сегодня аргентинец посетил тренировочную базу Догов и занялся делами клуба. Информация об этом размещена на официальной странице команды в Twitter.
О подписании контракта «Лилля» с Марсело было объявлено ещё в феврале текущего года. Впрочем, на официальных основаниях к работе Бьелса должен приступить только 1-го июля.
61-летний менеджер первым делом познакомился с персоналом клуба. После этого он посетил тренировочные занятия молодёжного коллектива «Лилля», а также занялся решением некоторых не разглашаемых сопутствующих вопросов.
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