  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 24 мая

21:45  cleag Манчестер Юнайтед – Аякс
Свернуть список трансляций

Герта интересуется защитником Марселя Рекиком

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Герта интересуется защитником Марселя Рекиком

Центрбек французского «Марселя» К. Рекик приковал к себе интерес со стороны немецкой «Герты», занявшей по итогам нынешнего сезона 6-е место в Бундеслиге 1 (источник новости — Kicker).

22-летний голландец может перебраться в Берлин с целью заменить Дж. Брукса, к которому приписывают интерес сразу нескольких клубов Премьер-лиги Англии. Если же Джон будет продан, «Герта» собирается выделить часть полученных средств на подписание Карима. Впрочем, пока неизвестно, как к такой перспективе относится управление французского клуба.

Рекик воспитан академией «Фейеноорда» (Роттердам, Нидерланды), откуда в 2011-м году перешёл в «Ман Сити», будучи в возрасте 16 лет.

Нравится
Похожие новости:
  • Марсель и Лион интересуется защитником Спортинга
    Марсель и Лион интересуется защитником Спортинга
    Представитель «Спортинга» (Лиссабон) М. Зегелаар добился интереса к своей персоне сразу 2-х ведущих клубов французской Лиги 1. По...
  • Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
    Янг заинтересовал 4 клуба АПЛ
    Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
  • Ювентус следит за Нкулу
    Ювентус следит за Нкулу
    Центрбек «Марселя» вызвал интерес у скаутов «Ювентуса». Corriere dello Sport пишет, что туринцы отрядили своих...
  • Ман Сити, Арсенал, Тоттенхэм и Ливерпуль в погоне за
    Ман Сити, Арсенал, Тоттенхэм и Ливерпуль в погоне за "новым Эшли Коулом"
    Защитник «Уолсолла» Рико Генри попал на радар сразу четырех английских топ-клубов. «Новый Эшли Коул», как называют...
  • Манданда может заменить Куртуа в мадридском «Атлетико»
    Манданда может заменить Куртуа в мадридском «Атлетико»
    Вратарь «Марселя» 28-летний Стив Манданда заинтересовал мадридский «Атлетико». По сообщению испанской прессы, Матрасники...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close