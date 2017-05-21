Герта интересуется защитником Марселя Рекиком

Центрбек французского «Марселя» К. Рекик приковал к себе интерес со стороны немецкой «Герты», занявшей по итогам нынешнего сезона 6-е место в Бундеслиге 1 (источник новости — Kicker).



22-летний голландец может перебраться в Берлин с целью заменить Дж. Брукса, к которому приписывают интерес сразу нескольких клубов Премьер-лиги Англии. Если же Джон будет продан, «Герта» собирается выделить часть полученных средств на подписание Карима. Впрочем, пока неизвестно, как к такой перспективе относится управление французского клуба.



Рекик воспитан академией «Фейеноорда» (Роттердам, Нидерланды), откуда в 2011-м году перешёл в «Ман Сити», будучи в возрасте 16 лет.