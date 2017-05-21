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Бавария готова продать Косту и Саншеша

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Бавария готова продать Косту и Саншеша

Управление лучшей команды Бундеслиги сезона 2016/2017 собирается провести кадровую чистку, под которую попадут Д. Коста и Р. Саншеш.

По информации Kicker, «Бавария» намерена расстаться с бразильским и португальским легионерами, которых в этом сезоне нельзя назвать игроками основного состава. Это особенно касается 19-летнего Саншеша, громко заявившего о себе на Евро-2016.

Кроме того, источник убеждён, что француз К. Коман, а также универсальный немецкий игрок Дж. Киммих продолжат выступления за команду, несмотря на высокий интерес к этим двум исполнителям со стороны некоторых топ-клубов Старого Света.

К Дугласу Косте ранее присматривался «Ювентус».

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