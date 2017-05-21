Хонда сообщил об уходе из Милана
Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола
К. Хонда, японский хавбек итальянского «Милана», сообщил поклонникам россонери о своём скором уходе из рядов клуба. Справедливо отметить, что будущее экс-игрока ЦСКА в «Милане» было предрешено уже достаточно давно — Хонда был близок к смене места трудоустройства ещё зимой.
«Благодарю всех фанатов «Милана» за отличные 3,5 года. Мне удалось здесь добиться личностного прогресса, несмотря на определённые трудности. Буду рад повстречаться с Вами когда-нибудь ещё, при каких бы условиях это не состоялось», — сообщил Кейсуке общественности посредством своего профиля в соц. сети.
За «Милан» японец отыграл 91 поединок, отметился 11-ю мячами и 14-ю ассистами.
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