Боруссия М близка к приобретению Теродде
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Форвард С. Теродде готовится к переходу из одного немецкого клуба в другой, о чём сообщил Kicker.
«Боруссия» (М) активно следила за выступлениями Симона, и теперь нацелена выкупить футболиста за 6 000 000 евро (это сумма отступных, прописанная в договоре Теродде со Швабами).
В нынешнем сезоне 29-летний игрок атакующей линии своей команды может похвастаться неплохими результатами — ему удалось реализовать 25 моментов в 32-х проведённых встречах Бундеслиги 2. В итоге футболист стал самым забивным игроком этого сезона во второй лиге Германии, а Швабы смогли завоевать место в элитном дивизионе.
Текущее соглашение между Теродде и «Штутгартом» актуально до межсезонья 2019-го года.
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