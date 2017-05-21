Боруссия М близка к приобретению Теродде

Форвард С. Теродде готовится к переходу из одного немецкого клуба в другой, о чём сообщил Kicker.



«Боруссия» (М) активно следила за выступлениями Симона, и теперь нацелена выкупить футболиста за 6 000 000 евро (это сумма отступных, прописанная в договоре Теродде со Швабами).



В нынешнем сезоне 29-летний игрок атакующей линии своей команды может похвастаться неплохими результатами — ему удалось реализовать 25 моментов в 32-х проведённых встречах Бундеслиги 2. В итоге футболист стал самым забивным игроком этого сезона во второй лиге Германии, а Швабы смогли завоевать место в элитном дивизионе.



Текущее соглашение между Теродде и «Штутгартом» актуально до межсезонья 2019-го года.