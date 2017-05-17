МЮ подпишет Майкла Кина за 25 млн фунтов
Дата публикации: Вчера, 22:52 | Категория: Новости футбола
Центрбек «Бёрнли» М. Кин недалёк от того, чтобы возвратиться в «Ман Юнайтед», откуда он в свое время и перебрался в ланкаширский клуб за 2 100 000 фунтов.
Стороны максимально приблизились к оформлению перехода с суммой трансферной компенсации в 25 000 000 фунтов (источник — The Times). Таким образом, «Бёрнли» сможет заработать более чем в 10 раз больше, нежели заплатил за Кина. Пока что неизвестно, какие условия будут предложены самому Майклу.
Один из лидеров «Бёрнли» также привлёк внимание «Эвертона» и «Тоттенхэма», однако Красным Дьяволам удалось опередить Ирисок и Шпор.
Приобретение Кина может привести к уходу из «МЮ» К. Смоллинга, отыгравшего всего 13 матчей в этом сезоне АПЛ.
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