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Фонсека в числе кандидатов на пост тренера ПСЖ

Дата публикации: Вчера, 22:50 | Категория: Новости футбола

Фонсека в числе кандидатов на пост тренера ПСЖ

Рассматривая кандидатов на должность наставника клуба, «Пари Сен-Жермен» может обратиться с предложением к тренеру «Шахтёра» (Донецк) П. Фонсеке. Информацию об интересе «ПСЖ» к персоне Паулу предоставляют разные источники: A Bola и L'Equipe.

В этом году У. Эмери, по всей видимости, будет отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды в сезоне 2016/2017.

Приоритетный вариант для парижан — менеджер главного конкурента столичного клуба Л. Жардим («Монако»). Впрочем, если же договориться не удастся, «ПСЖ» может обсудить условия личного контракта с П. Фонсекой, которому удалось в текущем сезоне добиться чемпионства в Украине, а также завоевать национальный Кубок.

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