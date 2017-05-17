Фонсека в числе кандидатов на пост тренера ПСЖ

Рассматривая кандидатов на должность наставника клуба, «Пари Сен-Жермен» может обратиться с предложением к тренеру «Шахтёра» (Донецк) П. Фонсеке. Информацию об интересе «ПСЖ» к персоне Паулу предоставляют разные источники: A Bola и L'Equipe.



В этом году У. Эмери, по всей видимости, будет отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды в сезоне 2016/2017.



Приоритетный вариант для парижан — менеджер главного конкурента столичного клуба Л. Жардим («Монако»). Впрочем, если же договориться не удастся, «ПСЖ» может обсудить условия личного контракта с П. Фонсекой, которому удалось в текущем сезоне добиться чемпионства в Украине, а также завоевать национальный Кубок.