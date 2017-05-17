Каррера хочет видеть в Спартаке Монтойю
Дата публикации: Вчера, 22:49 | Категория: Новости футбола
Столичный «Спартак» собирается усилить свои оборонительные редуты за счёт приобретения бывшего игрока «Барселоны» М. Монтойи. Наставник спартаковцев лично заинтересован в подписании Мартина этим летом.
Дж. Ди Марцио, один из главных футбольных инсайдеров, сообщает о возникшем интересе красно-белых к игроку «Валенсии». За первую команду «Барсы» Монтойя в своё время отыграл 67 поединков. Есть информация, что 26-летний футболист уже имеет на руках предложение от «Спартака», но окончательного решения пока что не принял.
По аналитическим данным веб-портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость испанца составляет 7 500 000 евро.
Похожие новости:
Защитник Торино Дзаппакоста может перейти в Спартак
Столичный «Спартак» собирается усилить свои оборонительные редуты за счёт приобретения исполнителя на правый фланг. По информации...
Столичный «Спартак» собирается усилить свои оборонительные редуты за счёт приобретения исполнителя на правый фланг. По информации...
Янузай покинет МЮ по окончании сезона
Ж. Моуриньо, менеджер «Ман Юнайтед», не намерен сотрудничать с бельгийским полузащитником А. Янузаем в дальнейшем. По информации...
Ж. Моуриньо, менеджер «Ман Юнайтед», не намерен сотрудничать с бельгийским полузащитником А. Янузаем в дальнейшем. По информации...
Спартак готов выделить летом на трансферы 20 млн евро
Примерно 20 000 000 евро готов истратить текущий лидер Премьер-лиги России «Спартак» (Москва) на приобретение новых исполнителей...
Примерно 20 000 000 евро готов истратить текущий лидер Премьер-лиги России «Спартак» (Москва) на приобретение новых исполнителей...
Спартак объявил о подписании контракта с Самедовым
Московские «Спартак» и «Локомотив» договорились о трансфере в ряды бело-красных хавбека Железнодорожников и национальной...
Московские «Спартак» и «Локомотив» договорились о трансфере в ряды бело-красных хавбека Железнодорожников и национальной...
Фейеноорд следит за Достом
Нападающий немецкого «Вольфсбурга» попал на карандаш к скаутам «Фейеноорда». Как передаёт издание De Telegraaf, в...
Нападающий немецкого «Вольфсбурга» попал на карандаш к скаутам «Фейеноорда». Как передаёт издание De Telegraaf, в...