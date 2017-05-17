Каррера хочет видеть в Спартаке Монтойю

Столичный «Спартак» собирается усилить свои оборонительные редуты за счёт приобретения бывшего игрока «Барселоны» М. Монтойи. Наставник спартаковцев лично заинтересован в подписании Мартина этим летом.



Дж. Ди Марцио, один из главных футбольных инсайдеров, сообщает о возникшем интересе красно-белых к игроку «Валенсии». За первую команду «Барсы» Монтойя в своё время отыграл 67 поединков. Есть информация, что 26-летний футболист уже имеет на руках предложение от «Спартака», но окончательного решения пока что не принял.



По аналитическим данным веб-портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость испанца составляет 7 500 000 евро.