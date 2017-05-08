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Барселона начала искать замену Турану

Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола

Барселона начала искать замену Турану

Испанская «Барселона» займётся поиском потенциальной замены для хавбека команды А. Турана, о чём информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, трансфер Арды из «Барсы» этим летом весьма вероятен. Управление «Барселоны» имеет чёткую позицию по этому поводу: Туран не сумел оправдать возложенных ожиданий. Клубную прописку Арда, похоже, поменяет ещё и по причине ухода с поста наставника клуба Л. Энрике, который был лично заинтересован в приобретении турка из «Атлетико» (Мадрид).

Из 36 матчей «Барсы» в этом сезоне Ла Лиги Туран поучаствовал в 18, 4 из которых провёл после выхода на замену. Игроку удалось забить 3 мяча и отдать столько же голевых пасов.

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